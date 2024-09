Aedas Homes expondrá en The District sus planes sobre vivienda asequible e IA

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes expondrá sus planes sobre vivienda asequible e Inteligencia Artificial (IA) en The District Real Estate Investors Europe, el congreso internacional de inversión inmobiliaria que se celebrará en Fira de Barcelona Gran Via del 25 al 27 de septiembre.

La promotora residencial tendrá un 'hospitality', y en diversas conferencias participarán el CEO, David Martínez; el CTCO, Javier Sánchez; la directora de Mercado de Capitale, Tamara Marañón, y el director Comercial y de Marketing, Pablo Rodríguez-Losada, informa este viernes en un comunicado.

El CEO de Aedas Homes, David Martínez, ha destacado que la compañía, "como gran socio industrial de referencia para el capital institucional, está plenamente preparada" para aprovechar la oportunidad que supone la vivienda asequible y para potenciar la IA en el sector.

FAVORECER LA VIVIENDA ASEQUIBLE

Ha añadido que la empresa "puede colaborar activamente en la producción de este bien de primera necesidad" ante la dificultad de acceso de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular, tanto en alquiler como en propiedad, y tanto en promoción directa como en colaboración público-privada.

La compañía cuenta con más de 4.500 inmuebles asequibles en marcha gestionados a través de su línea de negocio de Servicios Inmobiliarios creada en 2021.

'PLAN AIRE' DE IA

En cuanto a IA, la promotora expondrá en The District 2024 que ha activado el Plan Aire (Artificial Intelligence Real Estate) 2024-2027, conformado por un Equipo IA transversal con 12 miembros de todas las áreas de la compañía.

Entre los proyectos del Plan Aire está GPT Arquitecta, la primera IA entrenada por Aedas Homes: permite reducir el tiempo de análisis de suelos de dos meses a dos semanas, y aumentar la capacidad de análisis hasta un 300%, "unos proyectos que requieren también de inversión", destaca la compañía.

Martínez ha asegurado que el 'real estate' "no puede permitirse mantenerse al margen de la 4ª Revolución Industrial" y que ganar eficiencia con la IA significa poder crear viviendas más asequibles.

Aedas Homes también participará en The District reflejando su compromiso con las políticas ESG, y para seguir captando el interés del capital por desarrollar proyectos de todo tipo, como Build To Sell (BTS), Build To Rent (BRT), Living, otros proyectos ligados a la vivienda asequible (activos complementarios a la actividad natural de la compañía) y las iniciativas de IA.