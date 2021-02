Afrucat pide a la Generalitat tests de antígenos de Covid-19 para trabajadores de la fruta

La asociación reclama a la administración que los pague y sean obligatorios en "un nuevo contrato"

LLEIDA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya, (Afrucat), Francesc Torres, y su director, Manel Simó, han avanzado este miércoles que la entidad pedirá a la Generalitat tests de antígenos de Covid-19 para todas las personas que se incorporen a trabajar en la campaña de la fruta, en tareas de recogida en el campo y de clasificación y embalaje en las centrales.

"Nosotros pedimos que sea la administración quien haga y pague estos test de antígenos. Creemos que es quien tiene la potestad y la forma de hacerlo es que sea obligatorio, que de la mano de un nuevo contrato haga hacer un test de antígenos", ha afirmado el director de la asociación en rueda de prensa.

Simó ha concretado que en los próximos días planteará esta propuesta al delegado de la Generalitat en Lleida, Ramon Farré, que coordina las reuniones con el sector en las que "siempre está la Conselleria de Salud".

VACUNAS

Torres ha señalado que Afrucat también pediría vacunas, pero ha matizado que la asociación es consciente de que ningún alcalde "se atrevería a tener vacunadas a las personas que trabajen en la fruta sin haber vacunado antes a las de más edad de su pueblo".

Director y presidente han explicado que, teniendo en cuenta que la cosecha del año de fruta de hueso fue excepcionalmente baja en Europa, es previsible que se necesiten "más trabajadores" que en la última campaña si la cosecha es normal.

MEDIDAS SANITARIAS

Ambos han afirmado que las empresas de Afrucat tienen un protocolo de prevención de Covid, que las centrales son "búnkers de protección" y que los contagios se producen en el ámbito social y no en el laboral.

Simó ha insistido en que las empresas cumplen con la normativa laboral y que una prueba de ello es el "escaso" número de denuncias, teniendo en cuenta que trabajan unas 40.000 personas.

"En nuestras empresas no cogemos a personas irregulares, no tenemos temporeros irregulares, no sé cómo les hemos de llamar a las personas que están en la calle sin papeles", ha afirmado Francesc Torres.