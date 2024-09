Agricultores catalanes ven "muy difícil" más protestas generalizadas a corto plazo

Valoran el clima de "buen entendimiento" de la Conselleria



BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders (Jarc), el Gremi de la Pagesia catalana, la Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ven "muy difícil" que agricultores y ganaderos protagonicen protestas generalizadas en Catalunya a corto plazo, han informado fuentes de cada una de las asociaciones a Europa Press este lunes.

Han coincidido en señalar que las movilizaciones iniciadas en febrero respondían a una situación de crisis en el conjunto del territorio y en los diferentes tipos cultivos y actividades ganaderas, que a día de hoy ya no son generalizadas a pesar de permanecer en algunos territorios, como la sequía o la lengua azul.

Por ello, fuentes del Gremi han calificado de muy excepcional la coyuntura que había entonces y han destacado el "esfuerzo" que supuso para agricultores y ganaderos participar de las movilizaciones, ante el volumen y la intensidad del trabajo en el sector primario.

En esta línea, Unió de Pagesos ha opinado que la situación actual "no da para tanto como la última vez", desde Jarc han asegurado que ahora ven estabilidad y los cooperativistas han insistido en que las circunstancias se ven diferentes, en sus palabras.

En UP, también han señalado que hubo "muchos condicionantes" políticos, entre los que han enumerado las elecciones europeas y las legislativas catalanas, mientras que ahora no hay nuevos comicios en el horizonte.

"ENCIMA" DEL GOVERN

Por otro lado, las cinco organizaciones valoran positivamente que el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Óscar Ordeig, haya celebrado encuentros con todas ellas y que --textualmente-- hayan podido plantearle sus necesidades y reivindicaciones.

El Gremi y la FCAC han expresado un "buen entendimiento y ganas de trabajar" en el Departamento, y las fuentes de Jarc han añadido que el nuevo equipo cuenta con perfiles más técnicos, quienes, a su juicio, conocen más la idiosincrasia del sector, y con más representación territorial, especialmente de la zona de Lleida.

Fuentes de Asaja han recordado que Ordeig "sabía bien lo que está pasando en el sector" porque ya había mantenido reuniones con representantes como responsable de Agricultura del PSC.

NO DESCARTAN PROTESTAS

Los agricultores han subrayado que no descartan protestas en un futuro si el Ejecutivo catalán no impulsa las medidas que consideran necesarias o si el sector afronta nuevas dificultades: "Estaremos encima y, si vemos que desde el Govern nos torean, saldremos a la calle. Esperemos que no haga falta", han advertido fuentes del Gremi.

Tampoco han rechazado esta posibilidad las otras cuatro organizaciones: fuentes de la FCAC ha dejado la puerta abierta y desde Asaja han insistido en que "es un sector muy del día a día, que puede cambiar muy rápido".

"No debería haber elementos para volver a ello este año, pero tampoco había tantos a estas alturas del año pasado, y al final sí que hubieron", han reflexionado fuentes de Unió de Pagesos.

Entre las cuestiones que el conseller debe abordar durante este mandato, han enumerado la concreción de ayudas por la sequía y la guerra de Ucrania, garantizar el relevo generacional, agilizar la burocracia, abordar las infraestructuras hídricas y aumentar el presupuesto destinado al sector primario.