Agro.- El mercado gastronómico Time Out Market Barcelona abre el 5 de julio en el Port Vell

El chef Jordi Artal y la coctelería Paradiso también se incorporan al elenco que incluirá el mercado



BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo mercado gastronómico Time Out Market Barcelona abrirá al público el viernes 5 de julio a las 12 en el Port Vell, y su horario fijo desde el día siguiente será de lunes a domingo de 10 a 24 horas, informa en un comunicado.

Ocupará 5.250 metros cuadrados en la planta superior del Maremàgnum y acogerá 14 cocinas, 1 restaurante de servicio completo, 4 bares (2 interiores y 2 exteriores), 1 espacio para eventos y 1 estudio de podcast.

También ha anunciado que a las firmas que estarán en este mercado se unirán también el chef Jordi Artal (2 estrellas Michelin) y la coctelería Paradiso (que además será el punto del mercado que alargará el horario hasta la 1 de la madrugada).

Junto a ellos estarán el chef Fran López (2 estrellas), Xuba Tacos (del chef Antonio Sáez, 2 estrellas), RiasKru (mariscos), Bar Nuri (tapas), Casa Guinart (cocina catalana), Balmesina (pizza), La Real Hamburguesería, Monster Sushi, Bubó (chocolatería), Colmado Múrria (su segunda tienda en 126 años), Darvaza (parrilla), Can Ros Barceloneta (arroz) y Casa Amàlia (cocina catalana tradicional, con servicio completo), y Estrella Damm y Coca-Cola serán patrocinadores oficiales.

TAMBIÉN PROGRAMACIÓN CULTURAL

La directora general, Sílvia Nuri, ha subrayado que es un mercado gastronómico y cultural "hecho por locales y para los locales" y que reunirá así a los mejores talentos de Barcelona.

También habrá una programación cultural continuada todo el año, "como reflejo de la vibrante escena cultural de Barcelona", con propuestas como la Drag Queen Sarah Brown el jueves por la noche, DJ Hall el sábado, y las actividades familiares 'Just for you kids' los fines de semana.

EL ORIGEN

Time Out Market tiene su origen en la publicación internacional Time Out, creada en Londres en 1968 y que hoy está también en Barcelona, desde 2008.

El primer Time Out Market abrió en 2014 en Lisboa (Portugal) y actualmente hay 8 en el mundo, "con nuevas aperturas en el horizonte".