AI Congress reúne en Barcelona al ecosistema de la IA de Catalunya y 50 expertos

Archivo - Momento del AI Congress 2025. - EURECAT - Archivo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 11 edición del AI Congress reunirá, a partir de este martes y hasta el 22 de octubre, en el Auditori L'Illa de Barcelona, al ecosistema de la inteligencia artificial (IA) de Catalunya y unas cincuenta voces expertas que abordarán algunos de los grandes retos que plantea la IA, informa Eurecat en un comunicado este lunes.

El AI Congress, evento del Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) organizado por el centro tecnológico y alineado con la Estratègia Catalunya IA 2030 impulsada por el Govern de Catalunya, dará un protagonismo a proyectos y casos reales en los que la IA tiene un papel determinante en ámbitos como la movilidad urbana, la salud, la ciberseguridad, la gestión del agua, los contenidos audiovisuales o el desarrollo de software.

El congreso, que amplía a tres días su programa, contará con la intervención de la cofundadora y CEO de ALINIA AI, Ariadna Font, que ofrecerá una visión práctica sobre cómo prepararse para la inteligencia artificial general de manera responsable y manteniendo el control humano.

Además, la directora científica de IA de Multiverse Computing, Jezabel R. García, presentará los últimos avances en compresión de modelos, sus aplicaciones industriales y el papel de esta tecnología en el desarrollo de una IA más soberana, eficiente y sostenible.

La hasta hace muy poco líder de la Plataforma de Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Pooja Munshi, abordará el potencial de la IA como herramienta para la preservación del medio ambiente a escala global, mostrando cómo esta tecnología puede contribuir a afrontar retos reales.

PRESENCIA INSTITUCIONAL

En la segunda jornada tendrá lugar la sesión institucional, que contará con el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, y el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras.

Otros aspectos de la actual edición del AI Congress, que dirige el director científico del Área Digital de Eurecat, Joan Mas, son la adopción de la IA agentiva por parte de las empresas y los retos que plantea para la protección de datos, con especial atención a la supervisión humana y al cumplimiento de las normativas.