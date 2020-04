Aigues de Lleida responde a CC.OO. que no pone en riesgo a su plantilla por el coronavirus

LLEIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aigues de Lleida, empresa del grupo del grupo FCC-Aqualia, ha respondido a las críticas que ha hecho este lunes CC.OO. a su decisión de retomar las lecturas de contadores argumentando que "en ningún caso pondría en riesgo a sus trabajadores ni a la ciudadanía".

En un comunicado, la empresa asegura que ha adoptado medidas prioritarias de protección de los trabajadores y de la ciudadanía, "buscando un equilibrio con el mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua potable, que es esencial".

La compañía ha precisado que los lectores están equipados con elementos de protección individual (EPIs) y disponen de la formación y la información para utilizarlos y realizar su tarea con total seguridad.

Estos empleados no tienen ningún contacto con la ciudadanía durante la realización de su trabajo --afirma la empresa--, ya que no accederán a los domicilios particulares de los clientes, por lo que "no suponen ningún riesgo para la ciudadanía".

"Los lectores de Lleida son unos grandes profesionales y en ningún momento se han negado a realizar su trabajo, conscientes de la responsabilidad que supone garantizar un correcto servicio municipal de agua para todos los ciudadanos", agrega Aigues de Lleida.

La empresa sostiene que, en contra de lo manifestado por CC.OO, la lectura de contadores es importante en beneficio de los ciudadanos, "ya que de no realizarse, la aplicación de lecturas estimadas puede provocar saltos en los bloques de consumo y, por lo tanto, un importe más elevado de la factura".

Según sus datos, en el último mes ha movilizado sólo a un tercio de los trabajadores, manteniendo en casa confinados a los restantes dos tercios, con el sueldo íntegro, "y por tanto manteniendo el 100% de su plantilla de alta, sin despidos ni ERTEs".

Aigües de Lleida ha agregado que sus trabajadores han sufrido por parte de la representación sindical de CC.OO., "amenazas y coacciones" que se reserva el derecho de trasladar a los tribunales, ha dicho.