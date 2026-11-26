Juan José Aizcorbe - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha participado este jueves en Terrassa (Barcelona) en el último acto de campaña de la formación en la provincia de Barcelona antes de las elecciones generales de este domingo, donde ha defendido un cambio de verdad y no un "simple recambio" al frente del Gobierno.

Aizcorbe ha asegurado que Vox ha mantenido sus propuestas pese a las críticas del resto de formaciones y ha señalado que no han hecho "promesas imposibles", ha informado este jueves el partido en un comunicado.

El candidato ha añadido que la formación es previsible y que no cambia el mensaje "en función de cómo sople el viento".

BARRIOS Y PRIORIDAD NACIONAL

En su intervención, ha aludido a la transformación de barrios y municipios de Catalunya por la "inmigración masiva descontrolada", y ha defendido la prioridad nacional para que los españoles accedan de forma preferente a ayudas sociales y prestaciones básicas.

Aizcorbe ha reivindicado además la defensa de la identidad catalana y ha concluido que se está ante un "momento grave" en el que hay que cambiar el mal gobierno, según él.