Alamany aboga por hacer de ERC un "partido grande" y reivindica los pactos con el PSOE

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en Barcelona y candidata a la secretaría general el partido, Elisenda Alamany, ha abogado por hacer de los republicanos un "partido grande, de vocación de mayorías, desacomplejado, de conexión con lo que quiere la gente", y ha reivindicado los pactos llevados a cabo con el PSOE.

"Cuando nos subíamos al AVE ya se estaba pidiendo perdón por lo negociado. Esto es inaceptable. No puede ser que nuestros acuerdos se los crean más los 'barones' del PSOE y el PP que el país", ha sostenido en una entrevista de este miércoles en 'Nació' recogida por Europa Press, además de reivindicar que los acuerdos deben ser cumplidos.

Ha reivindicado la candidatura de 'Militància Decicim' para liderar el partido, encabezada por el expresidente de ERC Oriol Junqueras, por su reto de conformar un "partido grande y ganador" en el que, afirma, estará a favor de incorporar gente de otras candidaturas que lo tengan claro.

"No quiero un partido cerrado, endogámico, que no hable claro, que se desdibuja y no parezca auténtico. Se podrá incorporar a todo el mundo que comparta la vocación de mayorías", ha asegurado Alamany.

Ha insistido en romper con el "cierto complejo en la organización" que ve instalado en la anterior etapa y, al preguntársele por el liderazgo de la secretaria general, Marta Rovira, el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y el propio Junqueras, ha rechazado situar el análisis sobre las personas y hacerlo en los hechos.