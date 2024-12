Alamany (ERC) critica que Illa no tenga "ninguna prisa" para aprobar Presupuestos de 2025

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no tenga "ninguna prisa" para aprobar los Presupuestos catalanes de 2025, después de que haya dicho que no tiene urgencia en aprobar las cuentas.

"Illa decía que no había ninguna urgencia, que no tenía ninguna prisa por aprobar los Presupuestos. Ya se nota, no hemos visto grandes cumplimientos", ha reprochado Alamany en rueda de prensa este lunes, después de la reunión de la primera ejecutiva del partido tras la segunda vuelta del congreso.

La secretaria general de los republicanos ha asegurado que ellos sí tienen prisa para que se cumplan los acuerdos firmados con los socialistas, y ha sostenido que ERC ha iniciado una nueva etapa en la que "se debe hacer respetar y debe ser mucho más exigente".

Ha asegurado que no ha habido cambios en su posicionamiento sobre las negociaciones de Presupuestos catalanes ni en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras lo que ha asegurado que Illa "tiene un Govern débil, en minoría".

PP Y JUNTS

Preguntada por cómo valora las relaciones entre PP y Junts, Alamany ha afirmado que les extraña "ese acercamiento entre Junts y el PP, precisamente cuando son los jueces vinculados al PP los que impiden cuestiones como la amnistía, o que esta se aplique".

Ha añadido que cada partido es libre de definir sus alianzas: "Si Junts cree que el PP es una alianza que sume para el conjunto de Catalunya, pues es una decisión de su dirección en todo caso", ha zanjado.