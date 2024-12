Alamany (ERC): no hay equipo negociador para Presupuestos del Govern porque "no hay negociación"

Dice que "ahora mismo" no hay sobre la mesa cambios en el grupo parlamentario

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha justificado que la primera reunión de la permanente de la nueva ejecutiva del partido no haya nombrado un equipo negociador con el Govern para los Presupuestos de la Generalitat porque "no hay negociación" en marcha.

"No existe ningún equipo negociador porque no hay negociación. No existe negociación para los Presupuestos con el Govern de la Generalitat actualmente. Por el momento, estamos aquí", ha sostenido este lunes en una rueda de prensa en la sede de ERC tras la reunión de la nueva dirección.

Sobre si les han llamado desde el Gobierno central o desde el Govern, ha dicho que no han hablado sobre el tema: "Cuando termina un congreso llaman de varios partidos, sindicatos, plataformas, entidades... Y esta ha sido la clave de las llamadas que hemos tenido. La de las felicitaciones, la de ponerse a disposición, pero no ha habido ninguna más política más allá de eso. No ha cambiado absolutamente nada".

Alamany ha defendido que la nueva dirección del partido hará que ERC "se vuelva a hacer respetar con sus votos" y que la presión para la aprobación de las cuentas la deben tener el PSC y el PSOE porque son ellos quienes gobiernan.

"¿Quién tiene la responsabilidad de hacer valer, en todo caso, lo que quieran plantear? Pues el Partido Socialista, que gobierna en todas partes. Por tanto, ahora no hay excusa. Esa pregunta, esa presión, debe sentirla el Partido Socialista. Nosotros no la sentimos", ha asegurado.

COMISIÓN DE PACTOS Y DE LA VERDAD

Alamany ha dicho que aún no se ha formalizado la creación de la comisión de la verdad anunciada durante la campaña interna y que será en la próxima ejecutiva nacional cuando se tratará este tema, junto a la comisión de seguimiento de los pactos con el PSC y el PSOE, así como la redacción de las ponencias política y estatutaria y la ponencia 'Objetivo 2031'.

Sobre si contarán con miembros de otras candidaturas para estas comisiones, ha dicho que honorarán los ofrecimientos que hizo su candidatura, que están abiertos a las distintas sensibilidades y que continuarán hablando "con todo el mundo".

"En la ejecutiva nacional, que es donde toca, acabaremos de saber cuáles son los equipos de esta comisión de pactos, de esta comisión de la verdad, pero evidentemente sí que seguimos hablando con todo el mundo, como no podría ser de otra manera. Con Helena Solà, con el señor Godàs... Y lo continuaremos haciendo", ha dicho.

No ha concretado aún la fecha del Consell Nacional que tiene que preparar el plenario del Congreso, así como su reglamento, y que tiene que celebrarse 30 días después de la proclamación de los resultados de la votación a la dirección.

GRUPO PARLAMENTARIO

En respuesta a si la nueva dirección tiene previstos cambios al frente de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Parlament, la portavoz ha pedido tranquilidad y que todo el mundo reme junto porque, "ahora mismo" no hay sobre la mesa debates de posibles cambios.

"Este partido es grande, y cuando un partido es grande es diverso. No sobra nadie, falta muchísima más gente. Por tanto, quiero lanzar un mensaje de calma y de tranquilidad", ha dicho.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Sobre si la nueva dirección deberá debatir la posibilidad de entrar a formar parte del gobierno del alcalde Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho que no es una cosa que esté en el orden del día y que, por lo tanto, no se ha abordado este lunes, y que la nueva dirección respetará "la autonomía municipal".

"Respetamos, como siempre, la autonomía municipal. Y ustedes saben que las consultas no las convoca la ejecutiva nacional, las convocan las federaciones. Y en este caso le tocaría a la federación de Barcelona", ha indicado.