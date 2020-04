La consellera de Salud de la Generalitat critica la comunicación con el Gobierno: "Esto no es colaborar"

Defiende que el Govern ha sido "transparente" con los datos

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha criticado la comunicación con el Gobierno por el anuncio de una nueva fase de desconfinamiento a partir del 2 de mayo: "Esto no es colaborar, no es coordinarnos. No sé qué es sinceramente, pero no es nuestra manera de trabajar".

En una entrevista del programa FAQs de TV3 este sábado, Vergés ha dicho que no estaban informados de que el Ejecutivo iba a comunicar esta decisión: "Me sorprenden los anuncios de las fechas porque estos cambios van según los datos".

"Creo que es muy atrevido decir que, como el día 2 es festivo y habrá pasado una semana, tomo esta decisión unos días antes de esta manera, sin explicarlo bien", aunque ha rechazado desobedecer porque hay gente que tiene dudas y pide que tengan un rumbo, planifiquen y expliquen las cosas, en sus palabras.

En cuanto a la evolución del desconfinamiento, ha dicho que solo se reincorporarán a puestos de trabajo no esenciales aquellos que no tengan síntomas de coronavirus: "A aquellas personas con síntomas, les pediremos primero que se queden en casa y que nos informen".

También se limitará el acceso a tiendas y comercios según su tamaño y aforo: "Es muy diferente una tienda de roba enorme a la que va mucha gente de una tienda pequeña de barrio o de pueblo".

El mundo cultural también seguirá una estrategia similar, ya que "no es lo mismo una sala de cine que otros equipamientos culturales como una biblioteca o teatros, y tampoco salas grandes o pequeñas".

APERTURA DE ESCUELAS

En cuanto a las escuelas, ha declarado que no pueden decir con exactitud cuándo se abrirán, y no ha rechazado hacerlo este mismo curso: "Es muy diferente la situación de aquellas personas que están a las puertas de la universidad o que cambian de ciclo" de una persona que está en segundo de primaria.

Ha opinado que el Govern ha sido claro y transparente con los datos, ofreciendo el número de positivos y poniendo en marcha una aplicación móvil, y ha dicho estar "muy orgullosa" del trabajo del sistema sanitario y de sus profesionales.