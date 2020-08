Albert Batet (JxCat) sostiene que en Catalunya "el apoyo a la monarquía está bajo mínimos"

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha explicado que el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) mostró, en marzo, que tan sólo un 14% de los ciudadanos en Catalunya defiende la monarquía mientras que un 71% quiere una república catalana: "El apoyo a la monarquía está bajo mínimos", ha dicho.

"Catalunya es republicana", ha advertido en su intervención en el debate del pleno extraordinario del Parlament sobre la monarquía este viernes, donde también ha criticado que Cs intentara impugnar el pleno y silenciar así el abuso de la monarquía española, en sus palabras.

Además, ha aplaudido que el Parlament sea "la única institución de todo el Estado español que hoy podrá hacer un pronunciamiento" sobre la marcha del Rey emérito, Juan Carlos I, cuyo nombramiento fue una de las últimas voluntades de Francisco Franco, ha dicho.

Por otro lado, ha celebrado que la justicia belga haya rechazado este viernes la extradición a España del exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, y ha reprochado que el Tribunal Supremo no es el órgano "ni legítimo ni competente" para decidir sobre esta cuestión.

"Nuevamente se constata que en el Estado español no se puede confiar en nadie: No se puede confiar en el Rey, no se puede confiar en el Gobierno, no se puede confiar en la justicia", ha concluido.