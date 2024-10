Albert Pijuan reflexiona sobre la identidad en la novela 'La Gran Substitució'

Nicolas Cage tiene protagonismo y el autor lo ve una de las primeras víctimas de la "memeficación"

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor, dramaturgo y traductor Albert Pijuan reflexiona sobre la identidad y las idolatrías de las nuevas generaciones en la novela 'La Gran Substitució', en la que tiene protagonismo el actor Nicolas Cage, del que el autor ha asegurado que es una de las primeras víctimas de la "memeficación de la persona".

'La Gran Substitució', que publica Angle Editorial en catalán y Sexto Piso su traducción al castellano, propone un relato delirante en el que se mezclan paternidades no reconocidas, usurpaciones de identidad, una secta que cree predecir el futuro a través de los peinados de Cage y en la que se viaja de Sabadell (Barcelona) a Los Angeles, Croacia y Nápoles (Italia).

En un encuentro con medios, Albert Pijuan ha afirmado que todos los personajes que aparecen en la novela "tienen doble o identidad sustituta", con seudónimos, alias o identidad sustituta, y juega con la figura del narrador no fiable.

Pijuan ha afirmado que el título juega también con la teoría conspiranoica del gran reemplazo, pero que solo se cita explícitamente una vez a lo largo de la novela pero ayuda a "enfocar el marco general" y el juego con las identidades.

Preguntado por Nicolas Cage, ha afirmado que una parte de la documentación ha sido ver sus películas y la evolución de sus peinados y poder jugar con la figura del actor creador que le servía para hablar sobre la identidad y su condición de superviviente del siglo XX: "Intenta dar inventiva a los personajes con los peinados y acaba como un meme".

Pijuan ha remarcado que Cage fue una de las primeras víctimas de la "memeficación de la persona" en redes sociales, de la que él mismo se ríe, y ha explicado que el peinado también es un constructor simbólico de identidad.

"IDENTIDAD ROMPECABEZAS"

El escritor ha explicado que antes la identidad te venía dada con el oficio y la familia, pero que a finales del siglo XX comenzó a desmontarse, y ahora es más propio una "identidad rompecabezas, un zapping de identidades" marcada más por el ocio.

Pijuan, como anteriormente en 'Tsunami', vuelve a utilizar la comedia: "Un libro serio, si no hay rastro de humor, me pone nervioso", ha afirmado el autor, quien ha dicho que el humor también es un vehículo excelente para señalar cosas que no se pueden decir a través de la seriedad.