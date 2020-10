Albiach sobre el anuncio de la fecha electoral: "La unidad del independentismo es inexistente"

Para los comuns cuanto antes sean estos comicios "mejor"

TARRAGONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que con el anuncio este viernes de la fecha electoral se constata que, "una vez más, la supuesta unidad del independentismo es inexistente", tras saberse que el presidente del Parlament, Roger Torrent, no se la había comunicado a la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes sindicales de Terres de l'Ebre (Tarragona), Albiach ha recordado que desde los comuns han estado reclamando todo este tiempo que las elecciones las convocara el expresidente Quim Torra "y no el Tribunal Supremo".

"Por una razón muy fácil: que en lugar de estar cuatro meses con un gobierno en funciones habríamos estado dos, y quiero recordar que estamos en medio de una pandemia y también de una crisis social y económica", ha argumentado.

Albiach ha señalado que un Govern en funciones tiene sus limitaciones y que no puede tirar adelante, por ejemplo, "unos Presupuestos para Catalunya, que tan necesarios son ahora mismo".

Sobre si la fecha de los comicios será el 7 o el 14 de febrero, Albiach ha afirmado que para los comuns "cuanto antes sean mejor", aunque --dice-- lo más importante es saber de qué van estas elecciones.

"No van de un plebiscito, no van de superar un 50% --que además no saben demasiado bien ni para qué serviría en su caso--. Nosotros consideramos que estas elecciones tienen que servir para abrir una nueva etapa en Catalunya, una reconstrucción social y económica", ha zanjado.

Por último, ha advertido de que la solución al conflicto político con Catalunya se tiene que resolver a través de la mesa de diálogo con el Gobierno central: "A través de las vías políticas y acabar en un acuerdo que sea votado por los catalanes".

TERRES DE L'EBRE

Después de la visita con los sindicatos, Albiach ha asegurado que en las Terres de l'Ebre "faltan inversiones" ya que se trata --dice-- de unas comarcas con un alto índice de pobreza, con la renta per cápita muy baja y que ha sufrido un desmantelamiento industrial.

Por lo que respecta a la campaña de los cítricos, Albiach ha asegurado que instarán a la Generalitat para que potencie las inspecciones de trabajo y que se garanticen unas condiciones laborales adecuadas para evitar los rebrotes: "La mayoría de los empresarios lo hacen bien, pero otro estamos hablando de prácticamente un régimen de semiesclavitud".