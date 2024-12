Albiach (Comuns) carga contra Junts por intentar "dilatar la liquidación" del Hard Rock

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha cargado este sábado contra Junts por intentar "dilatar la liquidación" del Hard Rock, después de que los juntaires enmendaran las propuestas de ERC y Comuns para revisar el régimen fiscal singular del proyecto y anunciaran que pedirían dictamen al Consell de Garanties.

"Junts está intentando ganar tiempo, está intentando dilatar la liquidación del Hard Rock y está intentando poner por delante los intereses de los de siempre, por delante de los intereses de la gente", ha lamentado en su intervención en el Consell Nacional de los Comuns celebrado en su sede en Barcelona.

Ha apuntado que con esta maniobra "sencillamente están ganando unos días" y ha recordado que ya hay una mayoría y que el proyecto quedará, textualmente, liquidado más pronto que tarde.

También ha recetado a Junts que "no se vuelva a equivocar" y que vote a favor esta semana en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para limitar el alquiler de temporada y habitaciones, texto que fue rechazado el pasado 17 de septiembre, pero que ahora incluye modificaciones puntuales para atraer el voto favorable de Junts.

"El camino no son anuncios de cuestiones de confianza que no tienen ningún recorrido, que no van a ninguna parte y lo único que hacen es hacerle el juego a la derecha extrema", ha añadido sobre la petición del presidente de Junts, Carles Puigdemont, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.