Albiach (Comuns): los inspectores del régimen sancionador "están recogidos" en suplementos de crédito

Lamenta que Collboni "busque el conflicto" por el desalojo de la Antiga Massana

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este martes que, tras el acuerdo con el Govern sobre el régimen sancionador de la ley de vivienda, el cuerpo de inspectores que lo haga cumplir ya está recogido en el acuerdo y que lo contemplarán los suplementos de crédito que se aprueben: "Ya están recogidos. El Govern de la Generalitat sabia que era un dos por uno".

"Podemos dar por sentado que estará incluido en este decreto que esperamos que el Gobierno acabe aprobando y que, evidentemente, también negociaremos, donde estará recogido este cuerpo de cien inspectores, como mínimo, este suplemento de crédito", ha dicho en una entrevista en 'TV3' recogida por Europa Press.

Sin el cuerpo de inspectores todavía desplegado, Albiach ha celebrado que el decreto permitirá a la ciudadanía acudir "de forma proactiva" a la Agència Catalana de l'Habitatge para presentar sus denuncias cuando sean víctimas, ha dicho del uso fraudulento y del incumplimiento de los topes al alquiler.

Albiach ha dicho que "no hay ningún espacio de inseguridad jurídica en el decreto" y que no tiene efecto recaudatorio, sino disuasorio y que todas aquellas personas propietarias que estén cumpliendo la ley no han de sufrir por nada, en sus palabras.

ANTIGA MASSANA Y CASA ORSOLA

Preguntada por el desahucio de la Antigua Massana en el barrio del Raval de Barcelona, Albiach ha lamentado que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni "está más buscando el conflicto y en esta deriva elitista de la ciudad, que no tratando de llegar a un acuerdo con las entidades que había en el centro social".

En otra entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, ha afirmado que es imprescindible cuidar un espacio como la Antigua Massana, que se está viendo que "se está vendiendo la ciudad", y ha pedido organización a la ciudadanía para frenar el desahucio previsto para el viernes en la Casa Orsola, también en Barcelona.

DECRETO ÓMNIBUS

Sobre la aprobación de un nuevo decreto ómnibus por parte del Gobierno y la negociación con Junts en esta materia, ha pedido a Junts "ser valiente y decir qué es exactamente lo que no les gusta de este decreto" que considera que no se debe trocear.

"¿Están a favor de que no se desahucie a familias vulnerables sin alternativa habitacional, de la revalorización y el incremento del ingreso mínimo vital, de seguir aumentando el salario mínimo interprofesional? Esto también está incluido en este decreto. Yo creo que Junts debería ser valiente salir y decir que las medidas que no le gustan son estas dos", ha añadido.