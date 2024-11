Albiach (Comuns) llama a PSC, ERC y CUP a no pactar con la derecha, sea "independentista o no"

López defiende articular el partido y ampliar su base: "Necesitamos ser muchas más"

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado a PSC, ERC y CUP a no hacer políticas de derechas ni pactar "con la derecha independentista o no independentista", y ha apostado por abrir una nueva etapa en la que las fuerzas de izquierdas no hagan alianzas con la derecha.

Así se ha pronunciado este sábado en la IV Assemblea Nacional de los Comuns, que se celebra en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en Barcelona, donde ha llamado a la izquierdas a actuar con exigencia, firmeza y espíritu de colaboración, "sin vetar a nadie, como hacen otros, luchando por la gente común", ha añadido.

Ha asegurado que Catalunya está en un cambio de etapa en la que hay dos opciones: un frente conservador y una mayoría popular, y ha criticado que hay "sectores del PSC que están en este frente conservador" y defienden políticas como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

"No queremos un país donde Junts marque el paso ni sus políticas conservadoras", ha subrayado Albiach, que ha reprochado que los de Puigdemont hayan pactado con el PSOE que decaiga el impuesto a las energéticas.

UNIDAD DE LA IZQUIERDA

También ha sostenido que las izquierdas pierden cuando se equivocan de adversario y piensan más "en las fronteras electorales con otras fuerzas progresistas", y ha reivindicado la unidad de estas fuerzas como herramienta y no como un fin en sí mismo, tras lo que ha apostado por consolidar este camino también a nivel internacional.

Albiach ha vuelto a reclamar la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por la gestión negligente, a su juicio, de la DANA: "Aún ayer tenía la cara de decir que si no es capaz de liderar la recuperación asumirá las consecuencias no optando a la reelección", ha criticado.

Ha repasado los aprendizajes que ha sacado en su último mandato como coordinadora de los Comuns, y ha destacado que la principal virtud de su partido es su capacidad de anticipación a la hora de detectar y marcar la agenda política, pero ha añadido: "Sabemos que tener la razón no equivale a obtener un buen resultado electoral".

La líder de los Comuns ha señalado que les está pasando "factura ser innovadores" y considera que les falta tener una base social más amplia, por lo que apuesta por crecer territorialmente en esta nueva etapa.

CANDELA LÓPEZ

Por su parte, la coordinadora de los Comuns y vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Candela López, ha repasado el último ciclo electoral: "Las cosas no nos han ido como esperábamos", ha reconocido, y ha apostado por mejorar la organización para relanzarla.

También ha señalado que durante la última década ha habido muchas transformaciones que han hecho que no se hayan podido dedicar esfuerzos a la articulación de la organización, y ha subrayado que el partido necesita "más atención" a la organización interna.

Ha detallado que actualmente cuentan con 4.000 activistas --militantes-- de los Comuns, 13.000 simpatizantes y a la Assemblea se han apuntado más de 1.150 personas: "Pero necesitamos ser muchas más", ha reclamado.

Ha apostado por desplegarse territorialmente en esta nueva etapa en los municipios catalanes en los que no hay organización local de los Comuns, "empezando por las capitales de comarca", con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones municipales de 2027.

López ha reconocido que "la distancia entre la dirección y la militancia ha sido excesiva" en los últimos años, por lo que considera que deben mejorar los mecanismos de participación y democracia interna y que mejore la comunicación interna.