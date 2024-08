Albiach (Comuns) no descarta entrar en un eventual Govern de Illa pero aún no se ha negociado

Se abre a posponer el debate de investidura si Puigdemont es detenido "siempre que se haga antes del 26"



BARCELONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, no ha descartado la entrada de su formación en un eventual Govern del socialista Salvador Illa si se investido presidente de la Generalitat, pero aún no han abierto esta carpeta ni negociado.

"No descartamos la entrada en el Govern, pero no hemos negociado la entrada en el Govern. Necesito que Illa demuestre su voluntad de tirar adelante, no solo nuestros acuerdos, sino un espíritu progresista dentro del Govern", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

En su opinión, Illa hizo en campaña propuestas "que se parecían más a las de Junts" que a las de los Comuns, por lo que le ha emplazado a demostrar con sus acciones que ambiciona una mayoría estable progresista.

"Tenemos que ir paso a paso. Tenemos un acuerdo de investidura. A partir de aquí, hay que ver cómo se va posicionando el PSC, el grado de cumplimiento del acuerdo e ir analizando y vigilando", ha subrayado.

Así, ha dejado claro que si Illa es investido presidente de la Generalitat empezará gobernando "en solitario", y le ha recordado que sus 42 escaños le obligarán a pactar con otras fuerzas si quiere sacar adelante la legislatura.

SOBRE PUIGDEMONT

Ante la posible vuelta a Catalunya del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, defiende que debe poder hacerlo "cuando quiera y estar en libertad", y más aún con la Ley de Amnistía aprobada.

"Si esto no es así, ¿en qué ayuda que Catalunya no tenga un Govern? El hecho de que Puigdemont esté en Catalunya no cambia los resultados de la noche electoral", ha aseverado.

En caso de lo que encarcelen, se ha abierto a la posibilidad de posponer el debate de investidura, teniendo en cuenta de que el plazo límite para evitar una repetición electoral es el 26 de agosto.

Así, cree que los grupos tendrán que reunirse si se detiene a Puigdemont y valorar la situación: "No viene de un día, de dos o de una semana siempre que se haga antes del 26 de agosto".