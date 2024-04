Albiach (Comuns) pide a Aragonès explicaciones sobre el Hard Rock: "Mintió en sede parlamentaria"

Avisa de que las confianzas con ERC están "deterioradas" de cara a pactos postelectorales

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de los Comuns a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, que explique ante la Diputación Permanente del Parlament por qué el Govern renovó el compromiso con el proyecto del Hard Rock poco antes de firmar un acuerdo de Presupuestos con el PSC: "Mintió en sede parlamentaria", ha acusado Albiach.

Así se ha pronunciado en declaraciones este miércoles, junto con la concejal de BComú en Barcelona Janet Sanz, en relación al acuerdo de Govern que aprobó la Generalitat el 27 de febrero, "30 minutos antes" de firmar el pacto presupuestario con los socialistas, y que renueva el compromiso del Govern con el proyecto y encarga al Institut Català del Sòl (Incasòl) la negociación de la compraventa de los terrenos con la Caixa.

"En política, se puede discrepar, se pueden enfrentar modelos, pero no se puede mentir", ha afirmado Albiach, que ha criticado que ERC dijera durante las negociaciones de las cuentas que el Hard Rock no tenía nada que ver con los Presupuestos.

También ha acusado al Govern de "esconder" el acuerdo de Govern que aprobaron el 27 de febrero, y ha asegurado que este acuerdo sirve para dar más garantías de que el Hard Rock saldría adelante.

CONFIANZAS DETERIORADAS

"Pediremos que Aragonès vuelva a la sede parlamentaria y dé todas las explicaciones. Es importante decir la verdad y que dé la cara", ha reclamado Albiach, que ha reconocido que las confianzas de cara a futuros pactos postelectorales están deterioradas, ha dicho textualmente.

Ha añadido que los Comuns no se equivocarán de adversario tras las elecciones del 12 de mayo y solo pactarán con fuerzas progresistas, pero ha insistido en que exigirán que Aragonès "explique por qué mintió y en qué mintió, y ver si estas confianzas se pueden rehacer".

La candidata ha asegurado que el acuerdo de Govern demuestra que lo que decían los Comuns, de que la licencia para hacer el Hard Rock estaba caducada, "era verdad", y se ha comprometido a anular este acuerdo si está en el próximo Ejecutivo catalán.

Aragonès afirmó, en una entrevista, que no se podía revertir arbitrariamente el proyecto del Hard Rock, y también aseguró: "No es un proyecto que me provoque entusiasmo. Mi modelo es otro", y el Govern argumentó que deberían pagar indemnizaciones a los promotores si paraban el proyecto como pedían los Comuns.