Albiach (comuns) pide "convencer" a la CEOE de reducir la temporalidad laboral en España

Asegura que la inmersión lingüística es un "éxito" y reclama no caer en provocaciones por el caso de Canet (Barcelona)

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en Catalunya, Jéssica Albiach, ha pedido, "convencer" a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que España tiene que dejar de ser, en sus palabras, la excepción en materia de temporalidad de la Unión Europea debido a la reforma laboral del PP.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación convocada por la 'Plataforma + Drets i + Justícia Social' en Barcelona, ha añadido que una cosa son las negociaciones con los empresarios durante las próximas dos semanas "y otra es el compromiso" del espacio de los comuns.

"Nosotros nos ratificamos en la derogación de la reforma laboral", ha dicho, y ha afirmado que diciembre de 2021 será el último mes con la reforma laboral del PP y que 2022 será el año del trabajo digno.

LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, UN "ÉXITO"

Sobre el caso de Canet de Mar (Barcelona), en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado un 25% de castellano para el grupo escolar de una familia demandante, Albiach ha afirmado que el modelo de inmersión lingüística catalana "ha sido un éxito" y cohesiona a la sociedad.

"Además, tiene una gran mayoría social, política y pedagógica de que este modelo funciona, y no solamente en Catalunya sino que también en el Congreso", por lo que ha reclamado no caer en provocaciones de quienes no quieren avanzar en el diálogo y la convivencia.

Y, en cuanto a la estabilidad del Govern, ha opinado que los comuns están para dar certezas a la ciudadanía: "En todo aquello en lo que nosotros podamos colaborar para que se mejore y facilite la vida de la gente en una situación complicada como la actual, nos encontrarán".

623563.1.260.149.20211212131931