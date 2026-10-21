Albiol exige a Comuns que pidan perdón tras archivarse la denuncia en su contra por delito de odio

Archivo - El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha exigido a los Comuns que pidan disculpas públicas después de que la Fiscalía archivara la denuncia presentada por el eurodiputado Jaume Asens por un presunto delito de odio en relación al desalojo del antiguo instituto B9 en diciembre de 2025.

Lo ha pedido este miércoles en una rueda de prensa, después de que el martes la Fiscalía de Barcelona archivara la denuncia presentada por Asens ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación por la posible comisión de varios delitos en el marco del desalojo del B9, en el que llegaron a vivir centenares de personas.

En concreto, esgrimía que podría haberse cometido una denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa, si bien la Fiscalía ha ordenado archivar las diligencias de investigación por no ser constitutivos de delito.

Tras conocerse la decisión, Albiol ha criticado que los Comuns no escarmienten y que "intenten conseguir victorias en los juzgados que son incapaces de conseguir en las urnas".

Entiende que el archivo de la denuncia en su contra es la muestra de la utilización política por parte de los Comuns de "las penurias y las miserias de la gente" y que lo que pretendía el partido que lidera Ada Colau era hacer una acción política que no les ha salido bien.

"NI XENOFOBIA NI RACISMO"

Sobre el desalojo que dio origen a la denuncia, ha defendido que la actuación del Ayuntamiento de Badalona se ajustó a la legalidad y que no fue un acto de "xenofobia ni de racismo", sino de defensa de la dignidad de los vecinos del entorno del B9, que ha dicho que llevaban padeciendo actos de incivismo y de delincuencia desde hacía tres años.

"La jueza que llevó este tema ya lo dejó claro en su momento, que había sido correcto y que se atendió a las personas que eran vulnerables, y en este caso la Fiscalía también lo ha dejado meridianamente claro archivando esta denuncia", ha afirmado.

Esta resolución "avala una vez más nuestra forma de actuar", ha defendido Albiol, por lo que ha pedido trasladar la manera de hacer del consistorio de Badalona al Congreso de los Diputados a la hora de tratar la ocupación ilegal y los problemas que ha dicho que genera la migración irregular conflictiva.