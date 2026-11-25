El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, y el candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, ha afirmado que el regreso a Catalunya del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "no va a tener ningún efecto ni tampoco a nivel político va a tener ninguna influencia".

En una rueda de prensa en la sede del partido este miércoles, ha sostenido que "se va a seguir con normalidad en Catalunya su regreso, más allá de cuatro apariciones que pueda hacer", después de que Puigdemont haya anunciado su regreso el 12 de diciembre.

También en relación a Junts, Albiol ha criticado que la candidata por Barcelona, Miriam Nogueras, haya dicho que los votos de su formación no servirán para que PP y Vox puedan formar gobierno: "Ha dicho que no quiere el cambio en España".

"POTENCIAL TRANSVERSAL"

En la misma rueda de prensa, Albiol y el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, han presentado una nueva campaña con carteles digitales en diferentes puntos de carreteras de la provincia de Barcelona en los que reza, en catalán: "No quiero cambiar tu ideología".

Los carteles, con los colores amarillo y rojo y las cuatro barras de la 'senyera', apelan a los catalanes al margen de su ideología, idea que ha marcado toda la campaña de Albiol para lograr el apoyo de personas que no sean votantes del PP.

Albiol ha subrayado que su voluntad es trasladar lo que ya ha llevado "a la práctica" en Badalona (Barcelona), donde consigue votantes que, más allá del ámbito municipal, no votan al PP.

"En estos momentos todavía hay miles de catalanes que están huérfanos de a quién votar porque no están de acuerdo con la radicalidad del PSC, no están de acuerdo con que ERC y Junts hayan sido la muleta del PSOE durante estos ocho años", ha agregado.

Por su parte, Fernández ha destacado que la campaña "quiere poner en valor no solo el potencial transversal" de Albiol sino también la oportunidad que ve histórica con estas elecciones generales.

DELINCUENCIA Y OCUPACIONES ILEGALES

La campaña la conforman tres pantallas digitales situadas en el Nus de la Trinitat, en Badalona y en el acceso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y trasladan tres mensajes: contra los delincuentes, a favor del orden y el 'seny', y contra las ocupaciones ilegales.

"Lo hacemos sin mirar atrás, mirando exclusivamente hacia el futuro, poniendo en el centro del debate político las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, más allá de las diferencias ideológicas", ha agregado el secretario general, también director de campaña de Albiol.