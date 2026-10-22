Albiol (PP) sobre Milei: "No tiene las formas más adecuadas para ser el presidente de un país"

Archivo - El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha afirmado este jueves que el presidente de Argentina, Javier Milei, "seguramente no tiene las formas más adecuadas para ser el presidente de un país".

Lo ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press al preguntársele por los insultos que el mandatario argentino profirió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llamó dictador, corrupto y ladrón, y animó a "sacar a los socialistas a patadas" del poder.

Albiol ha asegurado que hay expresiones que "chirrían bastante" y ha dicho que Milei debería ser más pulcro, tras faltar el respeto también a periodistas durante su visita a España.