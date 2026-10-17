Albiol será el candidato del PP por Barcelona en las generales

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. - David Oller - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, será el candidato del PP al Congreso por Barcelona en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El partido lo ha confirmado este sábado en un apunte de 'X', en el que presentan a Albiol como un "fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras".

El alcalde de Badalona aseguró este viernes en declaraciones a los medios en Elche (Alicante) que ayudaría al partido en todo lo que le pidieran que "sea compatible con la alcaldía".