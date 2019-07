El alcalde de Çanakkale (Turquía) visita los proyectos innovadores del Puerto de Tarragona

Publicado 12/07/2019 16:25:53 CET

TARRAGONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad turca de Çanakkale, Ülgur Gökhan, y una veintena de representantes han visitado este viernes el Puerto de Tarragona, para conocer los proyectos innovadores impulsados por el enclave portuario, según un comunicado.

El encuentro ha sido entre el director de la Área de Estrategia, Calidad e Innovación del Puerto, Josep Maria Maceira, y Ülgur Gökhan, junto a sus acompañantes, quienes comparten un proyecto europeo sobre el futuro de las ciudades inteligentes (smart cities, en inglés).

Un trabajo que se enmarca dentro del programa 'Partnership for the future of smart cities', para intercambiar experiencias de gobernanza y de proyectos en común, con un presupuesto de subvención por parte de la Unión Europea de 100.000 euros.

La delegación turca ha conocido 'Som-Inn Port, Ecosistema de innovación del Puerto de Tarragona', un proyecto basado en la innovación abierta y que definen como la puerta a que "las organizaciones implicadas combinen el conocimiento interno y externo, para dar respuesta a los retos estratégicos".

Además, durante la visita, los 22 representantes turcos han conocido los proyectos europeos de innovación en los que ha participado la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).