Los alcaldes de la Conca d'Òdena (Barcelona) piden destinar una residencia privada a hospital de campaña

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de la Conca d'Òdena (Barcelona) han pedido de forma preventiva al Govern que destine una residencia de personas mayores de Igualada --la antigua Mútua Igualadina-- para atender a personas que requieran atención médica en un futuro próximo.

Lo ha anunciado en rueda de prensa este lunes el alcalde de Igualada, Marc Castells, que ha explicado que el edificio, de titularidad privada, estaba pendiente de ser inaugurado como residencia y dispone de 90 plazas para atender a personas como hospital de campaña.

"No queremos dar un toque de alarmismo, sino al contrario, queremos dar un toque de responsabilidad. Nosotros queremos prever y esperamos que no se tenga que utilizar nunca, pero, por si acaso, queremos tomar la medida ya inmediatamente para tenerlo preparado y no utilizarlo hasta que haga falta", ha subrayado.

Castells ha recordado "la gravedad" de la situación y ha advertido de que los casos y las muertes seguirán aumentado, por lo que ha reclamado seguir las directrices y recomendaciones de las autoridades sanitarias.

También ha explicado que el personal médico vinculado al llamamiento hecho la semana pasada para incorporar profesionales sanitarios ya ha entrado a trabajar, y ha deseado que las personas apartadas puedan irse reincorporando día a día.

Ha señalado que no quieren que la economía productiva también "enferme" y ha agradecido a la Generalitat la puesta en marcha del 'check point' para la entrada y salida de mercancías en la zona confinada.