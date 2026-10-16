Alejandra Sandoval y María Pozuelo, las candidatas de Podemos en la lista de ERC en Barcelona

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la coordinadora autonómica de Podem Catalunya, María Pozuelo (i) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de En Comú Podem en Sabadell (Barcelona) Alejandra Sandoval, y la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, serán las candidatas de Podemos en la lista de ERC a las elecciones generales por Barcelona.

Según ha podido saber Europa Press, Sandoval ocupará el puesto número 6 de la lista y Pozuelo el 10.

ERC y Podemos llegaron a un acuerdo de colaboración por el que los morados se integrarán en las listas de los republicanos en Catalunya, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, podrá hacer campaña por el resto del Estado de la mano de la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero.