Alsina garantiza que el Govern mantendrá su acción exterior y critica al Tribunal de Cuentas

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha garantizado este miércoles que el Govern mantendrá la acción exterior, y ha sostenido que la causa del Tribunal de Cuentas contra excargos del Govern representa un intento de negar esta acción exterior a la Generalitat.

"Para mí la acción exterior es completamente legítima. Ni el Estatut recortado tras la sentencia del Tribunal Constitucional eliminaba la posibilidad de hacer acción exterior", ha resaltado Alsina en su primera comparecencia como consellera en la comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlament.

Ha defendido que la acción exterior forma parte de la normalidad democrática, y ha asegurado su "postura completamente firme de que la Generalitat continúe haciendo acción exterior", tras lo que ha destacado la importancia del informe del Consejo de Europa sobre la situación política de Catalunya, y ha dicho que representa un antes y un después en las relaciones exteriores.

Alsina ha explicado que ha abordado con medios internacionales el caso del Tribual de Cuentas, porque dice que este organismo no se entiende bien en el extranjero porque no es homologable, y para destacar "la diferencia con el 9N y el 1-O", porque no hubo una prohibición explícita de los tribunales de impulsar la acción exterior, ha remarcado.

Ha subrayado que la acción exterior es fundamental, pero también el gobierno abierto, la transparencia, la participación y la cooperación, por lo que su Conselleria también los priorizará, y ha avanzado que estudiará proyectos como el voto exterior electrónico y la posibilidad de que haya "delegados sin delegación".