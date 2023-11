Alumnos, docentes y familias se concentran ante escuelas catalanas en solidaridad con Palestina

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos, profesores y familias de escuelas e institutos catalanes se han concentrado este viernes por la tarde a la salida de las clases ante los centros educativos en solidaridad con Palestina y para reclamar la paz y el alto el fuego.

Convocados por las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), así como por diferentes sindicatos educativos y de estudiantes, se trata del tercer día consecutivo en el que la comunidad educativa de Catalunya ha exigido "parar el genocidio al pueblo palestino".

A partir de las 14.30 horas en institutos y a las 16.30 en escuelas, los alumnos han colgado pancartas, pañuelos palestinos y banderas en los exteriores de los centros educativos y han pintado mensajes por la paz y contra la guerra.

En Barcelona, en la Escola Rius i Taulet, los estudiantes han realizado una actividad taller con los padres y profesores y han colgado pancartas solidarias con lemas como 'No queremos las bombas', 'No al genocidio de Gaza' y 'From the river to the sea, Palestina will be free' (Desde el río hasta el mar Palestina será libre).

Las concentraciones ante centros educativos de este viernes se producen después de que este jueves unos 500 estudiantes, según la Guàrdia Urbana, convocados por el Sindicat d'Estudiants, se manifestaran por el centro de Barcelona para mostrar su solidaridad con Palestina y pedir el "alto al genocidio en Gaza".