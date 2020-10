Los alumnos de educación especial podrán hacer la cuarentena en los centros

En el caso que suponga un beneficio para el alumno y se den las condiciones para hacerla

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de las escuelas de educación especial que hayan dado negativo cuando se haya producido un caso positivo en su grupo estable tendrán la posibilidad de hacer una "cuarentena supervisada" en los centros en aquellos casos en que se considere un beneficio para el alumnado y se den las condiciones adecuadas para llevarla a cabo.

Así lo prevé el documento 'Medidas y protocolo de gestión de casos en los centros de educación especial' y la secretaria general de Educación de la Generalitat, Núria Cuenca, ha asegurado que se deberán cumplir "requisitos" para poder hacer la cuarentena en los centros de educación especial.

Cuenca ha explicado que en los centros ordinarios los integrantes de un grupo estable con un caso positivo se tienen que confinar en sus domicilios, pero que ahora plantean esta posibilidad de cuarentena supervisada en los centros de educación especial si se puede hacer "de manera segura".

Entre los requisitos para poder realizar la cuarentena supervisada, en horario escolar, en el centro figuran que el alumno recibirá una atención que no puede disponer en casa, la prueba PCR realizada haya sido negativa y no presente sintomatología, dispone de transporte privado para los trayectos y que el centro disponga de espacio suficiente para garantizar que no haya contacto con otros grupos.

El protocolo resalta que antes de iniciar una cuarentena supervisada, la dirección del centro debe informar a la Inspección educativa y los servicios territoriales de Educación, se podrá hacer siempre que la situación epidemiológica lo permita y será necesaria una declaración de consentimiento de las familias.

OPOSICIONES Y SUSTITUCIONES

La secretaria general de Educación de la Generalitat ha asegurado que el departamento ha decidido suspender la segunda prueba de las oposiciones docentes, que se iniciaron en septiembre, "atendiendo a la realidad de la pandemia y en coherencia a las medidas restrictivas".

Cuenca ha afirmado que era "prudente" suspender la prueba para no ayudar a generar mayor movilidad, aunque no descartan convocarla antes de que acabe este año y ha dicho que tienen previstos protocolos.

Respecto a las sustituciones, Cuenca ha dicho que ha habido un "incremento notable" en este inicio de curso que ha tensionado la bolsa de interinos --sobre todo en Primaria--, lo que ha llevado a abrir todas las especialidades para tener más disponibilidad y no ha descartado aplicar medidas de flexibilidad para el acceso a la bolsa, sobre todo en vacantes de difícil cobertura.

Cuenca ha dicho que si fuera necesario flexibilizaría el acceso, pero que con la apertura prevén cubrir las necesidades de sustitución, y ha dicho que en Secundaria mantienen la medida de que puedan acceder a la bolsa aquellas personas que están ya matriculadas en el máster.