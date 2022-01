Álvarez y Sordo piden a ERC convalidar la reforma laboral porque no es "un punto y final"

Los líderes de UGT y CC.OO. creen que no apoyar la convalidación sería apoyar la reforma del PP

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de UGT y de CC.OO., José María Álvarez y Unai Sordo, han pedido a ERC convalidar la reforma laboral en el Congreso porque "no significa un punto y final" y han recordado que después se podrán abrir las negociaciones que se consideren oportunas sobre los temas que aún no se han tratado.

Lo han dicho este viernes durante una rueda de prensa en Barcelona junto a los secretarios generales de UGT y de CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco.

Sordo y Álvarez consideran que no hay alternativa porque es "un gran acuerdo" que permite abordar cuestiones fundamentales que repercutirán favorablemente en las condiciones de los trabajadores.

Álvarez ha señalado, concretamente, que el apoyo de ERC debería existir, al "igual que el del resto de fuerzas políticas", teniendo en cuenta la precariedad existente en el mercado laboral.

El líder de UGT ve "injustificable" que el PP no vote a favor de la reforma, porque no entiende que un acuerdo al que han llegado empresarios y sindicatos no merezca el apoyo de un partido que quiere gobernar España, y le ha pedido que vote en función de los contenidos y no alegando que no se le ha llamado a ir a votar.

Unai Sordo cree que "no votar a favor de la convalidación es lo mismo que votar a favor de la legislación del PP de 2012", lo que considera un argumento contundente, tal como ha reafirmado también Álvarez.

UN PROYECTO PARA "IR CONSTRUYENDO"

Al secretario general de CC.OO. le parece "muy importante pensar que en este proyecto hay que ir construyendo" y que la oportunidad actual es posible que no vuelva a aparecer mañana.

También ha asegurado: "Hasta que ha habido este acuerdo no he visto en el Congreso de los Diputados grandes propuestas de reforma, y pueden hacerlo cuando quieran".