Álvarez (UGT) llama a los trabajadores catalanes a sumarse a la huelga: "Merece la pena"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de UGT de Catalunya, Matías Carnero - EUROPA PRESS

Afirma que la planta de Seat en Martorell (Barcelona) "se parará"

MARTORELL (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a los trabajadores catalanes a unirse a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre: "Merece la pena".

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa junto al presidente de UGT de Catalunya, Matías Carnero, tras reunirse con la sección sindical de Seat en la planta de Martorell (Barcelona).

Álvarez ha subrayado que la vivienda es un gran problema en Catalunya y, especialmente, en la provincia de Barcelona, y que es necesario que "se tome conciencia de que la lucha es la forma de que se pueda empezar a trabajar este problema".

Asimismo, ha dicho que los salarios deben subir: "Las empresas están ganando muchísimo dinero en nuestro país y necesitamos que este dinero se pueda repartir".

El secretario general ha afirmado que la planta de Seat en Martorell "se parará" durante la huelga y que ya son más de 2.000 los comités de empresa que han decidido mantener el paro en toda España.

Álvarez ha asegurado que la decisión de convocar la huelga general la tomó junto al secretario general de CC.OO., Unai Sordo, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"La decisión de convocar la huelga la tomamos después de tumbar los dos decretos ley. La tomamos en primera instancia, Unai Sordo y yo mismo, el viernes y el sábado, y convocamos los órganos de dirección para el lunes. Si no hubiéramos tomado esa decisión, no hubiéramos convocado los órganos de dirección para el lunes. Nosotros no sabíamos lo que iba a hacer el presidente del gobierno", ha dicho.

PENSIONES

Álvarez ha asegurado que "España tiene que hablar de pensiones" y que es un debate que no se puede dejar para después de las elecciones generales.

"¿Por qué no tenemos derecho a saber qué es lo que piensan los responsables políticos de nuestro país y qué piensan hacer si llegan a gobernar en España en relación con las pensiones?", ha dicho.

Ha recordado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "llegó y se cargó en 24 horas el acuerdo" al que habían llegado las organizaciones sindicales y empresariales para las pensiones y que durante años no se aumentaron.

MUTUAS

Por otro lado, ha subrayado que no aceptarán "en ningún caso" que las bajas laborales y las altas las den las mutuas, ya que ha dicho que los profesionales no tienen la libertad para poder decidir si se da la baja o el alta a un trabajador.

"Las mutuas son entidades que están gestionadas por las empresas, que están gestionadas por el sector privado, que el régimen de los trabajadores que trabajan en las mutuas, aunque sean grandes profesionales, es un régimen privado", ha afirmado.

Ha añadido que es necesario mejorar los servicios de salud, ya que ha lamentado que "la sanidad pública no da respuesta a esas necesidades de los trabajadores".