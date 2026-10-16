Amy Irving, premiada en Sitges: 'Carrie' trata temas "que no desaparecen" como el 'bullying'

Amy Irving, en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

Dice que el libro de Stephen King era muy bueno y tenía "muchas esperanzas" en el filme

SITGES (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

La actriz Amy Irving, que recibirá este sábado el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges, ha admitido que no esperaba la repercusión que tuvo 'Carrie', de Brian de Palma, y ha dicho que la película "trata muchos temas que no desaparecen" como la vergüenza o el acoso escolar.

En un encuentro en WomanInFan con la directora de la fundación del festival, Mònica Garcia, Irving ha señalado que la película funcionó muy bien y que con los temas que trata "tiene mucho sentido que siga volviendo para nuevas audiencias" tras el estreno reciente de la serie.

Irving, que dio vida a Sue Snell (compañera de Carrie) en la película de Brian de Palma, ha asegurado que el libro de Stephen King era muy bueno y tenía "muchas esperanzas", pero cuando vio la reacción del público en el estreno saltando de las butacas lo vio claro.

Ha recordado que cuando hizo la audición para 'Carrie', al mismo tiempo se buscaban actores para 'Star Wars', y ha recordado que la audición fue dura, pero que De Palma siempre la cuidó mucho.

Para ella es indiferente si un papel en una película es protagonista o secundario o si es una película de gran o bajo presupuesto y que lo que la mueve es el "material" de la misma, y ha dicho no tener ningún estigma por haber hecho terror en sus inicios como actriz.

NOMINACIÓN AL ÓSCAR

Sobre su papel en 'Yentl' de Barbara Streisand, un papel por la que estuvo nominada al Oscar a mejor secundaria, ha explicado que en principio no quería hacerlo porque estaba feliz en el teatro, pero que la directora la convenció.

Amy Irving ha subrayado que la promoción para los Oscar era muy diferente antes que en la actualidad, y ha dicho que la noche fue "divertida" y que estaba convencida de que lo iba a ganar Linda Hunt.

NO SER PARTE DE "UNA COMPETICIÓN DE POPULARIDAD"

Ha mostrado un cierto desencanto con el sector del cine y ha dicho que no quiere "formar parte de una competición de popularidad", ha afirmado que nunca ha pensado en dirigir, ha resaltado la importancia de la formación para ser actriz y ha dicho estar contenta con su incursión en la música.

"Tengo la sensación de que ya he llegado tan lejos como quería como actriz", ha subrayado Irving, quien ha dicho que se apuntaría a una película si le llegara un guión que la sorprendiera, y ha señalado 'Wild Horse Nine' de Martin McDonagh como una de las películas recientes que más le ha sorprendido.