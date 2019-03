La ANC prioriza la vía unilateral y apuesta por revalidar la DUI y publicarla en el Dogc

Publicado 22/03/2019 19:53:59 CET

Pide unidad estratégica del independentismo y descarta un referéndum pactado con el Estado

La ANC considera que la vía unilateral es el escenario más probable para alcanzar la independencia, por lo que apuesta por revalidar la declaración de independencia en el Parlament y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).

Así consta en el borrador de la hoja de ruta 2019-2020 de la entidad soberanista, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se debatirá en las asambleas territoriales y se votará en la asamblea general que celebrará la ANC el 5 de mayo en Tarragona.

La ponencia plantea tres escenarios posibles para la independencia de Catalunya: un referéndum pactado con el Estado como resultado de una negociación bilateral; un referéndum pactado con el Estado "forzado por algún organismo internacional, y la vía unilateral.

Sobre el primer escenario, la ANC cree que es "ingenuo entender este escenario como posible", por lo que lo descarta porque lo ve imposible basándose en todo lo que ha pasado en los últimos años.

En cuanto al referéndum pactado que pueda forzar un organismo internacional, la entidad lo ve "muy poco probable" a raíz de la actuación de la UE tras el 1-O, pero afirma que estaría dispuesta a renunciar a la unilateralidad si este escenario se convierte en una realidad.

ALINEAR LOS ACTORES INDEPENDENTISTAS

Así, insiste en que el independentismo debe apostar por la vía unilateral, pese a que "su principal punto débil es la falta de unidad estratégica de los partidos, entre ellos y con la sociedad civil".

Por eso, señala que el primer paso para avanzar unilateralmente es "alinear" al Govern, el Parlament, el resto de instituciones y la ciudadanía movilizada, y una vez conseguido esto la Cámara catalana debería revalidar la DUI, publicarla en el Dogc y hacer una proclamación solemne de la Repúlica catalana bajando la bandera española del Palau de la Generalitat y pedir el reconocimiento internacional.

La entidad advierte de que es probable que después de las elecciones generales, municipales y europeas, y del juicio en el Tribunal Supremo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convoque elecciones catalanas anticipadas, y en este caso la ANC defiende que, si los partidos independentistas consiguen la mitad de los votos, "se podría culminar por la vía unilateral el proceso iniciado el 1 de octubre de 2017".

UNIDAD ESTRATÉGICA

El texto subraya la necesidad de conseguir una unidad estratégica del independentismo y marca como uno de los principales objetivos de la ANC "promover la creación de un consejo de coordinación para llevar al país a hacer efectiva de manera unilateral su autodeterminación", y plantea constituir una mesa de acción unitaria de partidos y entidades.

Asimismo, reitera que la "lucha activa no violenta" es la herramienta para alcanzar la república catalana que debe tener como objetivo debilitar el poder del Estado a través de la protesta, la no cooperación y la desobediencia civil.

NO PERMITIR LA GOVERNABILIDAD DEL ESTADO

Otro de los puntos que reclama la entidad es pedir a los partidos independentistas "que no permitan la gobernabilidad del Estado y no den apoyo a ninguna de las medidas presentadas en el Congreso", aunque el texto no contempla el escenario de las elecciones generales del 28 de abril porque se redactó en las mismas fechas.

Sin embargo, la ANC propone "consolidar una única y nítida línea de acción estratégica y táctica independentista en cualquiera de los comicios electorales", siguiendo el ejemplo de las primarias que han celebrado en varios municipios para formar una candidatura independentista unitaria para las elecciones municipales.

JUICIO DEL PROCESO SOBERANISTA

La ANC también fija su estrategia ante el juicio del proceso soberanista en el Tribunal Supremo, del que cree que la sentencia ya está escrita y asegura que, cuando los presos sean condenados, tendrán que "obligar a generar un momentum y exigir a la comunidad internacional que no permita otro golpe de estado".

Por eso, pide potenciar la "incidencia" en Europa y en el mundo cualquier acción que permita al independentismo consolidar el reconocimiento de la república catalana, y apunta al Consell per la República como una herramienta importante para conseguirlo.