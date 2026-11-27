Archivo - Isabel Perelló en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El IV Foro Europeo de Propiedad Industrial, organizado por la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), se ha clausurado este viernes en Barcelona con una mesa redonda de 5 cuerpos policiales poniendo el foco en la colaboración entre instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra las infracciones de propiedad industrial.

El foro, organizado con apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), ha centrado este debate en la cooperación policial ante vulneraciones como la falsificación, y han participado Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y Ertzaintza, informan los organizadores en comunicado.

Han explicado casos de éxito de operaciones policiales y han subrayado la importancia de mantener las infracciones de propiedad industrial entre las prioridades del marco operativo Empact.

PETROSSI: COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El presidente de Andema y consejero delegado de Mahou San Miguel, Eduardo Petrossi, ha reivindicado la colaboración público-privada, alegando que las empresas tienen mucho que aportar a las administraciones públicas y que estas son imprescindibles en "la construcción y garantía de un entorno seguro, competitivo y respetuoso con los derechos".

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha clausurado el foro afirmando que proteger la innovación y la creatividad es una condición indispensable para el progreso económico y social.

Ha defendido la importancia de tener órganos judiciales especializados en materia mercantil ante la complejidad técnica de los litigios, la constante evolución normativa y la creciente dimensión internacional de los conflictos, que exigen una respuesta cada vez más especializada, ha dicho.

En la última jornada del Foro también han participado el subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM, Pablo Garde, y la directora del observatorio la EUIPO, Patricia García-Escudero.