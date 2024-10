Ángel Simón (Criteria) dice que quieren ser "el primer grupo con influencia real en España"

Remarca que Naturgy es "estratégica" y no prevé que el Estado entre a su accionariado

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha asegurado que tienen como objetivo "ser el primer grupo con influencia real en España" y que el tejido industrial, textualmente, los considere su referencia.

Lo ha dicho en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia', recogida por Europa Press, en la que ha destacado el 'Plan 100 empresas' que promueve la firma para invertir en un centenar de compañías pequeñas y medianas que busquen crecer y expandirse territorialmente.

Simón ha apuntado que el 'Plan 100 empresas' se centra en compañías que actualmente pueden facturar unos 50 millones de euros, pero que dentro de cuatro años, en sus palabras, les gustaría verlas facturando más de 2.000 millones anuales.

INVERSIONES Y BENEFICIOS

De cara al 2025, Simón ha previsto una inversión total de unos 1.200 millones de euros, y ha fijado el objetivo de "ser referencia para el crecimiento por buenas prácticas industriales".

Asimismo, para el presente ejercicio prevé un 30% más de beneficios que el año pasado, lo que se traduciría en unos 1.200 millones de euros de ganancias, respecto a los 860 millones de 2023.

NATURGY ES "ESTRATÉGICA"

Sobre Naturgy, Simón ha subrayado que la energética es "estratégica" para CriteriaCaixa, que quieren seguir participando en la toma de decisiones de la compañía y en su plan de actuación, y ha explicado que con la emiratí Taqa eso "no estaba asegurado".

"Estábamos pactando el cocontrol entre Taqa y nosotros y vimos que no sería posible. No queríamos ceder este cocontrol y, por lo tanto, no podíamos continuar", ha dicho, a la vez que ha remarcado que una empresa de Emiratos, textualmente, no hubiera augurado la mejor relación con Argelia para mantener el suministro de gas que proviene de ese país.

Preguntado sobre una posible entrada del Estado en Naturgy, ha asegurado que nunca han hablado de ese tema y que el Estado suele entrar en empresas cuando van mal, cosa que con la energética no pasa.

"Naturgy es una empresa que va muy bien. Los resultados son adecuados, cumple con la calidad del suministro y solo queremos hacer una reordenación accionarial", ha apuntado.