Àngels Chacón (PDeCAT) urge a Sánchez a "aprobar dos asignaturas: el referéndum y la amnistía"

Artur Mas pide ir a las urnas porque "la abstención no tiene diputados"

REUS (TARRAGONA), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), que para el avance de Catalunya "hay que aprobar dos asignaturas: el referéndum y la amnistía" para los presos del 1-O.

En un acto telemático este sábado desde Reus (Tarragona), ha afirmado que el PDeCAT quiere avanzar hacia la independencia desde una propuesta realista pero no permitirá "normalizar la represión".

"Esta vergüenza de cárcel, exilio y represión solo tiene dos soluciones; el referéndum y la aministía, y hasta que aprobemos esas dos asignaturas no pasaremos de curso", ha recalcado.

Chacón ha definido al PDeCAT como el partido de "los independentistas que dicen la verdad" y ha añadido que el voto a su formación es un voto constructivo, que vale tanto para conseguir la independencia como para avanzar hacia el buen gobierno.

"Basta de frustraciones. Tomémonos seriamente la construcción de un país. Tenemos que ir unido y ser muy inteligentes; por eso hace falta esta unidad estratégica" del independentismo, ha remarcado.

Chacón ha defendido que el PDeCAT es la centralidad política: "Borràs nos ha dicho clarísimamente que ella es más de izquierdas que Illa. Por tanto, en el bloque de partidos de izquierdas situamos a la CUP, a ERC y ahora a Junts. Va bien que la gente sepa dónde están".

ARTUR MAS

En el acto ha participado de forma telemática el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ha llamado a votar el 14F porque "la abstención no tiene diputados".

"Quien se abstiene no tiene representación en el Parlament, y no la tiene durante 4 años. No hay diputados de la abstención ni del voto en blanco. Pensad que en política los sitios nunca quedan vacíos; ni del Govern ni del Parlament ni de los ayuntamientos", ha incidido.

Ha dicho que entiende que la ciudadanía esté decepcionada con la política, pero les ha instado a no dar nada por perdido: "Hace diez años, cuando llegué a la Generalitat, teníamos una crisis de caballo, pero luchamos hasta las últimas para salir de aquel pozo. Os pido que tengáis moral de victoria".