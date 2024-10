Un anticuerpo mejora la supervivencia libre de progresión en un tipo de cáncer de mama, según un estudio

El VHIO de Barcelona participa en el ensayo clínico de fase 3

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico de fase 3 de un anticuerpo conjugado traztuzumab deruxtecan (T-DXd) en el que participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) de Barcelona ha demostrado que "mejora significativamente" la supervivencia libre de progresión en comparación con la quimioterapia convencional, en pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positiva (RH+) y bajo o muy baja expresión de la proteína HER2, previamente tratadas con terapia endocrina.

La media de supervivencia libre de progresión, el tiempo que pasa desde el inicio del tratamiento hasta que el tumor vuelve a crecer, fue de 13,2 meses en las pacientes tratadas con el anticuerpo conjugado frente a 8,1 meses en las pacientes tratadas con quimioterapia, ha informado este viernes el VHIO en un comunicado.

Los resultados del ensayo Destiny-06, publicado en 'The New England Journal of Medicine', podrían suponer "un nuevo avance en el manejo del cáncer de mama metastásico ya que T-Dxd amplía el espectro de pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos dirigidos a HER2 en etapas más tempranas de la enfermedad", según los investigadores.

La jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Cristina Saura, ha asegurado que cada vez se conocen mejor los tumores y han observado que "entre los tumores de mama categorizados como HER2 negativos existe un espectro de expresión de esta proteína considerado bajo o ultrabajo".

"Estos tumores pueden beneficiarse de fármacos ya aprobados y con buenos resultados en tumores HER2+", ha añadido.

Los resultados de un ensayo clínico anterior Destiny-04 han llevado a la aprobación en Estados Unidos y Europa de este anticuerpo en pacientes con cáncer de mama metastásico RH+ y baja expresión de HER2 que habían progresado a terapia endocrina y a una o más líneas de quimioterapia en el contexto de la enfermedad metastásica, y el pasado septiembre la Agencia Española del Medicamento aprobó la financiación en España en esta indicación.

Saura ha dicho que tras esos resultados pensaron que más pacientes consideradas HER2 negativas podrían beneficiarse de un tratamiento dirigido contra HER2 en líneas anteriores el manejo de la enfermedad, por lo que el ensayo Destiny-06 quiso evaluar la eficacia y seguridad del anticuerpo en pacientes con cáncer de mama metastásico RH+ y HER2 bajo o ultrabajo que habían recibido una o más terapias endocrinas, pero sin quimioterapia previa.

ENSAYO CON 866 PACIENTES

En el ensayo participaron 866 pacientes que cumplían esos criterios, y en las tratadas con T-DXd se observó una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad del 38% frente a las tratadas con quimioterapia.

El cáncer de mama es el más frecuente en todo el mundo, con un diagnóstico estimado de 2,3 millones de pacientes en 2023, y en España se estima que en 2024 se diagnosticarán más de 36.000 nuevos casos, y un 70% de los tumores de mama son del tipo RH+ HER2-.