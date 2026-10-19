Antoni Matabosch recibe el 13 Memorial Cassià Just por su compromiso con el diálogo interreligioso

El teólogo Antoni Matabosch i Soler recibe este lunes el 13 galardón Memorial Cassià Maria Just por su compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso y su contribución a la convivencia y cohesión social - GOVERN

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teólogo Antoni Matabosch i Soler ha recibido este lunes el 13 galardón Memorial Cassià Maria Just por su compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso y su contribución a la convivencia y cohesión social.

En un acto en el Palau de Pedralbes de Barcelona, el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacado que Matabosch representa "un humanismo vivido" y ha puesto en valor su trayectoria de compromiso con Catalunya y sus instituciones, informa el Govern en un comunicado.

El jurado ha valorado que Matabosch es un ejemplo de dedicación al diálogo, al respeto mutuo y a la construcción de una sociedad abierta y cohesionada, que entiende la diversidad religiosa como una fuente de enriquecimiento compartido y como una herramienta para prevenir conflictos.