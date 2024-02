La aplicación de la IA en los móviles mejorará la experiencia del usuario, según expertos

Apuestan por la seguridad y privacidad de los datos del usuario



HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ceo de Honor Device, George Zhao, y el director general del grupo MCX Qualcomm Technologies, Alex Katouzian, han coincidido este lunes en que la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en los dispositivos móviles mejorará la experiencia del usuario.

Así lo han dicho en la sesión 'Putting human first in AI Development: Key considerations for creating AI for smart devices' moderada por el ceo de GSMA, John Hoffman, durante el Mobile World Congress en Fira de Barcelona Gran Via.

Zhao ha asegurado que la IA "reconstruirá el sistema operativo" de los móviles, mejorando la pantalla, la iluminación, la cámara y el resto de componentes.

Ha valorado que la mejora de la experiencia del usuario también incluye la proyección de los datos: "Pertenecen a los usuarios, y el teléfono inteligente debe hacer el esfuerzo para protegerlos".

Katouzian ha dicho que la IA ha funcionado "en segundo plano en los teléfonos durante años", y lo ha ejemplificado con el calibre de la luz de la cámara y los algoritmos de seguridad de los móviles.

Ha añadido que la innovación mejorará las experiencias de los usuarios y que los operadores de telefonía y las empresas del sector respetan la seguridad y privacidad de los datos.

EL FUTURO DE LA IA

Preguntados por el futuro de la IA, Zhao ha respondido que aún debe abordar el aumento de la capacidad de las baterías, el seguimiento ocular de la cámara y acelerar la innovación del hardware.

Katouzian ha abogado por mejorar las experiencias inmersivas, como conciertos y eventos deportivos, y por implementar gafas que aporten más información de la que se ve a simple vista.