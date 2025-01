Las apps de pérdida de peso "perpetúan estereotipos" sobre el cuerpo, según un estudio

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las aplicaciones móviles de pérdida de peso perpetúan estereotipos sobre el cuerpo porque "estigmatizan a las personas con sobrepeso a través del lenguaje y las imágenes", según un estudio de la profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona Lara Martín Vicario.

Un artículo académico suyo afirma que el lenguaje de las apps "asocia la delgadez con la buena salud y el exceso de peso con malos hábitos", informa la universidad este miércoles en un comunicado.

El estudio 'Verse bien y sentirse mejor. El discurso de salud en aplicaciones de pérdida de peso', publicado en la revista 'Communication & Society' analiza 95 apps de pérdida de peso y que registran la actividad física: "A través de su discurso, están reforzando unas ideas que pueden hacer sentir al usuario peor consigo mismo", según Martín.

La profesora del departamento de Psicología de UIC Barcelona, la psicóloga sanitaria Marina Santamaría, considera que las apps pueden ejercer una "presión psicológica significativa" al usuario.

La doctora en nutrición y profesora de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Sara Hurtado, lamenta que el Índice de Masa Corporal (IMC) es el gran indicador de salud en las apps, pero "no es un indicador fiable" para estas aplicaciones, porque no tiene en cuenta el peso procedente de la masa muscular y de la masa grasa, no diferencia el tipo de grasa ni su localización y no tiene en cuenta la edad ni el sexo.

El estudio advierte además de que el léxico y las imágenes de las apps "perpetúan el prejuicio" de que las personas con exceso de peso tienen malos hábitos de vida, y alguna de estas apps asocian estar delgado con estar sano y así ser más feliz.