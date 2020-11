Aragonès defiende el acuerdo con el Gobierno para que "los ricos de Madrid paguen lo que deben"

Cree que el acuerdo no peligra y advierte de que "no es el momento del 'no a todo"

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido este viernes el acuerdo de los republicanos con el Gobierno para avanzar en la armonización fiscal, y ha subrayado: "No queremos que los trabajadores de Madrid paguen más, sino que los ricos que residen en Madrid paguen lo que deben"

En rueda de prensa tras la firma del convenio para la ampliación del Hospital Sant Jaume de Calella (Barcelona) y a preguntas sobre la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Catalunya y a las críticas recibidas por el acuerdo, ha subrayado que éste contempla "atacar la competencia desleal" de la Comunidad de Madrid en términos fiscales para los tramos más altos de renta.

"Si los ricos que residen en Madrid no pagan como el resto, los que acaban pagando de más son los trabajadores del resto del territorio", ha señalado Aragonès.

El también coordinador nacional de ERC ha subrayado que defienden los intereses de la ciudadanía de Catalunya cuando señalan la "competencia desleal en términos de fiscalidad de Madrid", y que por ello piden que se tomen medidas.

Aragonès ha reiterado que no quiere subir impuestos a los trabajadores de Madrid, sino que "los ricos paguen impuestos", y ha mostrado su apoyo fraternal a la clase trabajadora madrileña ante un Gobierno autonómico que, a su juicio, no les ayuda.

RESPONSABILIDAD FISCAL

Ha señalado que "la derecha se opone siempre a las políticas de responsabilidad fiscal", y ha considerado que el acuerdo alcanzado no está en peligro.

Aragonès ha dicho que éste defiende la capacidad fiscal de Catalunya y ha pedido que las críticas recibidas vengan acompañadas de "una alternativa mejor".

"Demasiado gente está sufriendo, no es el momento del 'no a todo'", ha subrayado, y ha afirmado que es el tiempo de negociarlo todo, de no dimitir de responsabilidades y de encontrar el máximo de recursos para Catalunya.