Aragonès dice que Catalunya no avanzará "por arte de magia" sino ampliando apoyos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este sábado de que Catalunya no avanzará "por arte de magia" sino ampliando apoyos y con capacidad de sumar desde la pluralidad y la diversidad, como cree que busca hacer ERC.

"Un país no avanza con proclamas vacías, no avanza solo con consignas, pancartas o frases ingeniosas. Un país no avanza por arte de magia, un país avanza a partir de la realidad que nos rodea y cómo la transformamos partiendo del principio de realidad", ha defendido en su intervención en la Conferencia Nacional de ERC que se celebra este fin de semana en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Aragonès ha subrayado que Catalunya avanzará a partir del trabajo y el compromiso, teniendo en cuenta los aprendizajes del pasado, y desde la suma: "Avanzamos cuando tenemos capacidad de sumar, de cohesionarnos y de ampliar apoyos desde la pluralidad y la diversidad de nuestro país".

También ha apostado por avanzar con el conjunto de Catalunya, tanto territorialmente como socialmente, para "no dejar a nadie atrás".

REIVINDICA EL PROYECTO DE ERC

Aragonès ha reivindicado el proyecto de ERC porque considera que en sus 90 años de historia ha sido siempre "el socio más fiel al país" y ha destacado que la Conferencia Nacional servirá para reforzar su propuesta.

"Los que siempre estamos, los que nos arremangamos, los que desbrozamos el camino. Ya sabemos que quien va primero, quien desbroza caminos, normalmente sufre rasguños. Somos los que gritamos poco, pero hacemos que las cosas pasen", ha subrayado.

El presidente catalán ha erigido el proyecto de ERC como heredero de personalidades políticas históricas como los expresidentes de la Generalitat Lluís Companys y Francesc Macià, republicanos como Francesc Pi i Margall, Valentí Almirall y Rafael Campalans, sindicalistas como Salvador Seguí y Francesc Layret, además de Montserrat Roig o Maria Aurèlia Capmany.

Además, ha advertido de que ERC "hará frente a cualquier Gobierno donde la extrema derecha participe", después de que el PP haya pactado con Vox para gobernar juntos en Castilla y León.

El también coordinador nacional de ERC ha lanzado un mensaje sobre la guerra de Ucrania, ha expresado su solidaridad con la población de este país y ha destacado que Catalunya es "por definición tierra de acogida".

APOYO A MARAGALL

Aragonès ha llamado a "replicar" la victoria independentista de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 en las elecciones municipales del año que viene y ha confiado en que el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, logrará la Alcaldía de la capital catalana.

"El mayo del año que viene no habrá coalición que sirva de los votos de Manuel Valls para impedir que el impulso republicano llegue a la capital de Catalunya", ha augurado.

Así, espera que la "ambición transformadora independentista y de progreso" que, a su juicio, están impulsando desde la Generalitat llegue a las ciudades y municipios catalanes.

