Aragonès envía "todo el apoyo y respeto" a Artadi tras anunciar que deja la política

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviado "todo el apoyo y respeto, personal y político" a la líder de Junts en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, después de que ésta haya anunciado que deja la política y todos sus cargos, tanto en el Parlament como en el consistorio.

En un apunte en Twitter este viernes recogido por Europa Press, el presidente catalán ha asegurado que la decisión "seguro que ha sido complicada", y le ha mandado un fuerte abrazo.

Artadi ha remarcado, en rueda de prensa este viernes por la mañana, que es una decisión personal: "No puedo más. No tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar".