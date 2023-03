Aragonès llama a empresas a invertir en Barcelona y Catalunya: "Encontraréis los mejores aliados"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a que más empresas inviertan en Barcelona y en Catalunya durante su recepción oficial al Mobile World Congress (MWC): "En Catalunya encontraréis los mejores aliados para hacer realidad vuestros proyectos", ha añadido.

Lo ha dicho este martes durante este acto de recepción oficial que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat, en el que ha asegurado que "hoy Catalunya se ha convertido en una tierra de oportunidades por el sector digital", ha explicado el Govern en un comunicado.

"Somos una tierra de oportunidades que os acoge con los brazos abiertos, os ofrece todo el apoyo y todo el acompañamiento en vuestras iniciativas", ha añadido el presidente que ha puesto en valor"el conocimiento, la pericia y la capacidad de pensar en grande.

"Por eso hoy Catalunya y Barcelona actúan como capital de la tecnología y la economía digital", ha reafirmado, ha resaltado la voluntad de seguir creciendo y ha celebrado que las empresas sigan estableciéndose en Catalunya, así como seguir siendo la sede del Mobile World Congress.

En el acto también ha estado la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, que ha destacado que "la transformación feminista del Govern también tiene que dejar huella en el sector TIC".

Ha asegurado que la presencia de las mujeres en el sector tecnológico va ganando peso y ha alentado a los presentes a la recepción a favorecerla e impulsarla: "Porque la digitalización no será posible si no estamos todas y todos, si no tenemos en cuenta el talento y la voz de las mujeres".