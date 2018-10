Aragonès pide al Gobierno que vigile a la Guardia Civil ante "los ataques a la libertad de expresión"

Actualizado 19/08/2018 18:48:25 CET

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez que vigile a los agentes de la Guardia Civil y de la Policia Nacional que se han visto implicados estos últimos días en altercados relacionados con la libertad de expresión, como la retirada de lazos, y agresiones como a la del fotoperiodista Jordi Borrás, según ha explicado.

"Basta. Pedimos al Estado que vigile a sus uniformados. Que controle a su gente, a los que se dedican a perseguir ideologías que no les gusta", ha aseverado en su intervención en un acto de ERC en el distrito de Gràcia celebrado este domingo.

Ha criticado que desde Cs se impulsen campañas que instan a retirar lazos amarillos del espacio público porque, según él, es lo que aboca a la fractura social: "Quieren provocar una fractura social y no lo conseguirán".

Para Aragonès, el espacio público no puede ser neutral ante la injusticia y la falta de libertad y debe ser el espacio donde se abocan las esperanzas, el desazón de la gente y la libertad de expresión de todos.

Precisamente, ha dicho que la república que quieren construir se fundamenta en los derechos y en las libertades, y que no debe ser una república solo de los independentistas, sino de derechos sociales, civiles y políticos para todos: "Una república donde nadie tenga que sufrir para colgar una pancarta en contra del Jefe del Estado".

En relación al juicio por los encausados por el 'procés', ha sostenido que no será un juicio justo porque no tiene las garantías, y ha explicado que con este juicio tendrán la oportunidad de enseñar al mundo que el Estado cuando hace referencia a la corona o a la unidad de España no hay separación de poder, es por ello que ha pedido "girar la tortilla" y que sea un juicio público, europeo, mediático, ciudadano contra la represión del Estado.

CORONAS Y METGE

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, ha recordado el atentado terrorista de 2017 que coincidió con la Fiesta Mayor de Gràcia, que se tuvo que suspender, y ha reflexionado sobre las políticas de seguridad, que según él, deben liderarse desde la izquierda, y también sobre el futuro de los jóvenes, preguntándose como es posible que los jóvenes de Ripoll participaran en un acto terrorista como el de Barcelona: "Los jóvenes son nuestro futuro y si no tenemos futuro no tendremos república".

Para Coronas, el "1-O hubo un segundo ataque terrorista en Catalunya" por parte del Estado, y a pesar del año político convulso, dice que se siente orgulloso, y que ERC seguirá trabajando para que la república no sea solo política sino que sea también social.

Por su parte, la portavoz de ERC en el distrito de Gràcia, Alba Metge, ha dicho que está especialmente emocionada por la Fiesta Mayor que vive el barrio esta semana, pero ha remarcado que es también una fiesta triste, a la vez que emocionante, por el homenaje que los compañeros del casal de ERC de Gràcia han hecho en la puerta, en la que han escrito los hombres de los políticos soberanistas en la cárcel y en el extranjero.