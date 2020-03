Aragonès pide a los grupos aprobar los Presupuestos y acordar después los cambios necesarios

Reclama al Gobierno suspender la regla de gasto y una renta básica universal

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a la oposición aprobar lo antes posible los Presupuestos de la Generalitat de 2020 y ha propuesto acordar después y de manera conjunta las modificaciones que sean necesarias en las cuentas para hacer frente al coronavirus.

En su comparecencia por videoconferencia ante los presidentes de los grupos del Parlament para informar sobre la gestión de la crisis sanitaria, ha admitido que el proyecto de Presupuestos pactado entre el Govern y los comuns no preveía el impacto de una pandemia como la del Covid-19, pero ha defendido que incluyen un aumento de 3.000 millones de euros del techo de gasto de la Generalitat que ve fundamentales en estos momentos.

Aragonès ha apuntado que las cuentas actuales del Govern, que son las que se aprobaron en 2017, limitan mucho la capacidad de reacción ante la Generalitat: "Hay quien dice que los Presupuestos de 2020 ya no sirven, pero menos sirven los de 2017 prorrogados".

Además, ha avisado de que la elaboración de unos nuevos Presupuestos conlleva una tramitación de seis meses que en la situación actual se alargaría: "No podemos esperar seis meses a tener esta capacidad", por lo que pide permitir la aprobación de las cuentas y, una vez aprobadas, ofrece la máxima transparencia a la oposición para pactar las modificaciones necesarias.

LA PRIORIDAD ES SALVAR VIDAS

El vicepresidente del Ejecutivo catalán ha defendido que ahora mismo la prioridad del Govern no es la economía, sino la salud: "Lo que es importante es salvar vidas, esta es la absoluta prioridad. Sin vida, sin salud comunitaria, no habrá recuperación económica".

Por eso, considera necesario enfocar todos los esfuerzos en luchar contra la pandemia y, a la vez, cree que es imprescindible empezar a aplicar medidas para que "el choque económico sea el menor posible, pero también para preparar la recuperación".

En este sentido, Aragonès ha avisado de que la respuesta que se debe dar a esta situación no puede ser la misma que se ha dado en crisis financieras anteriores y ha abogado por tomar medidas de gran impacto: "Todo lo que no hagamos ahora serán problemas sociales y económicos en la fase de la recuperación que no podemos asumir".

GARANTIZAR PUESTOS DE TRABAJO

Ha repasado las medidas económicas que ha adoptado la Generalitat, ha vuelto a pedir al Gobierno central la suspensión del pago de impuestos y de la cuota de autónomos, y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya decretado la suspensión de las obras públicas.

Asimismo, ha explicado que uno de los objetivos es garantizar los puestos de trabajo y que para ello hay que inyectar liquidez en la economía, y ha puesto el ejemplo de que el Govern está pagando a todos los proveedores, incluso los contratos públicos que no se están ejecutando por el coronavirus, como de limpieza y edificios cerrados, para que los trabajadores puedan seguir cobrando.

Ha informado de que la Generalitat ya ha registrado más de 30.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a más de 271.000 trabajadores, y ha asegurado que la Conselleria de Trabajo los está examinando uno a uno para evitar que haya algún "abuso".

Aragonès también ha planteado la necesidad de que el Gobierno suspenda la regla de gasto para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se puedan endeudar y puedan movilizar todos los recursos posibles, y ha solicitado al Ejecutivo central acogerse a los recursos del Banco Central Europeo (BCE) que, según él, podrían dar al Estado 73.000 millones de euros: "Dos veces el Presupuesto de la Generalitat en un año".

Otra de las propuestas que ha lanzado ha sido la aplicación de una renta básica universal mientras dure el confinamiento para toda la ciudadanía: "No hacer medidas de este tipo nos pone en consecuencias mucho peores durante la epidemia y después de la epidemia".

REALISMO Y ESPERANZA

El vicepresidente ha finalizado su comparecencia con un llamamiento a la responsabilidad y a la esperanza: "En momentos mucho más difíciles hemos salido adelante", pero también ha sostenido que hay que ser realistas ante la situación actual.

"Esto no se soluciona con pocas semanas. Después no habrá un retorno a la normalidad de golpe, será muy gradual y nuestros hábitos serán diferentes", y ha defendido que se deben dejar de lado los posicionamientos partidistas para luchas contra el virus con responsabilidad.