Aragonès reclama al Gobierno "un compromiso claro" con el diálogo tras la reunión con Bolaños

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su reunión con el ex primer ministro Bertie Ahern en Irlanda. - GOVERN

Insta al Ejecutivo a cumplir sus acuerdos con la Generalitat: "El Govern ha cumplido"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado al Gobierno "un compromiso claro" con el diálogo y que cumpla con los acuerdos cerrados con el Govern, tras reunirse este jueves con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

"Debe dar pasos mucho más comprometidos en el proceso de diálogo y negociación", ha afirmado este viernes en declaraciones a la prensa desde Dublín (Irlanda).

Aragonès ha defendido que el diálogo implica adquirir compromisos además de hablar, y ha advertido de que "no se pueden consentir pasos atrás como es el riesgo que hay en estos momentos".

Sobre la reunión con Bolaños, ha afirmado que el contacto con todos los interlocutores del Govern es "permanente" y ha apostado por preservar la discreción sobre el contenido del encuentro.

"EL GOBIERNO ESPAÑOL DEBE CUMPLIR"

Preguntado por si abordó con Bolaños la situación de dirigentes de ERC acusados de malversación por el 1-O, el presidente ha defendido ser discretos con los encuentros para mantener el diálogo, aunque ha avisado: "En un procedimiento de negociación, cuando se llega a acuerdos todas las partes deben cumplir".

"El Govern ha cumplido. El Gobierno español debe cumplir", ha reclamado Aragonès, que ha mantenido que el conflicto político en Catalunya no se resolverá hasta que los catalanes puedan votar sobre la independencia.

Después de que la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, haya asegurado que no hay programadas más reuniones de la mesa del diálogo, Aragonès ha dicho que el conflicto continuará hasta que el Gobierno no le dé una respuesta y que debe entender que dialogar "no es símbolo de debilidad".

"Hay ministros del Gobierno español que nunca desaprovechan la oportunidad de mostrar el gran desconocimiento que tienen de la sociedad catalana", ha apuntado.