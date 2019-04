Arran afirma "no reivindicar la autoría" de una pintada a favor de ETA en Barcelona

Publicado 17/04/2019 22:16:54 CET

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de Arran han asegurado a Europa Press que "no tienen constancia y que no reivindican la autoría" de una pintada a favor de ETA en la Iglesia del Santo Cristo Rey de la Sagrera de Barcelona, lugar en el que las víctimas del atentado de Hipercor celebran cada 19 de junio una misa en recuerdo de los fallecidos.

La candidatura de PP a la Alcaldía de Barcelona, encabezada por Josep Bou, ha denunciado este miércoles a Arran ante la Fiscalía Superior de Catalunya por presuntamente realizar una pintada en la que se podía leer 'Gora ETA', y en las que también aparecía la palabra Arran.

"Se trata de una pintada de la que no tenemos constancia y que no reivindicamos la autoría. Nos hemos enterado por las redes del Partido Popular y por la noticia de la denuncia", han revelado dichas fuentes, que han afirmado no haber realizado la pintada.