Artadi (Junts) anuncia que deja la política: "No puedo más. No tengo la energía para seguir"

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha anunciado este viernes que deja la política y ha remarcado que es una decisión personal: "No puedo más. No tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar".

Lo ha dicho en una comparecencia en el consistorio, visiblemente emocionada, acompañada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los concejales del grupo municipal Jordi Martí, Neus Munté, Francina Vila y Ferran Mascarell.

De este modo, Artadi renuncia a ser la candidata del partido a la Alcaldía para las municipales de 2023 tras ser escogida el pasado 3 de febrero después de un proceso de primarias en el que fue la única que se presentó para liderar la lista de Junts a la capital catalana.